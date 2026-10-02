Σάντρα Βουτσά για Δημήτρη Κόκοτα: “Πήγαινε καλύτερα, αλλά κόλλησε ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο”

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή μετά από μια μακρά περίοδο νοσηλείας, με την καλή του φίλη, Σάντρα Βουτσά, να μιλά για τις δύσκολες τελευταίες ημέρες του και να αποκαλύπτει μια σημαντική εξέλιξη που επηρέασε την πορεία της υγείας του. Η κόρη του αείμνηστου Κώστα Βουτσά είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον τραγουδιστή και, μιλώντας στην κάμερα του “Happy Day” αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην κατάσταση της υγείας του λίγο πριν φύγει από την ζωή.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο ο οργανισμός του Δημήτρη Κόκοτα παρουσίαζε σημάδια βελτίωσης, ωστόσο στη συνέχεια ένα μικρόβιο που κόλλησε κατά τη νοσηλεία του προκάλεσε επιβάρυνση. “Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει ο Δημήτρης, δεν το περιμέναμε, γιατί πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα”, είπε αρχικά.

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“Υπήρχε βελτίωση και αρκετή βελτίωση θα έλεγα, αλλά έγινε αυτό με αυτό το μικρόβιο, που δυστυχώς είναι σύνηθες στα νοσοκομεία και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει αυτή τη φορά… Ήταν αδερφός μου ο Δημήτρης Κόκοτας και τώρα έγινε η Κατερίνα”, είπε κλείνοντας.