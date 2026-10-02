Βικτώρια Δέλλα: Ξεκινά σπουδές στην Ιατρική – Η φωτογραφία με τον Τραϊανό Δέλλα στην Κύπρο

Η Βικτώρια Δέλλα ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, να βρίσκεται στο πλευρό της στο νέο της ξεκίνημα.

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή φωτογραφήθηκε φορώντας λευκή ιατρική ποδιά, χαμογελαστή και αγκαλιά με τον πατέρα της.

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«Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!»

Ο Τραϊανός Δέλλας δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στέλνοντας μια τρυφερή ευχή στη Βικτώρια.

«Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!», έγραψε, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την έναρξη των σπουδών της.

Η φωτογραφία αποτυπώνει ένα σημαντικό βήμα για τη νεαρή, η οποία ξεκινά την πανεπιστημιακή της διαδρομή στην Κύπρο.

Ο Τραϊανός Δέλλας με την σειρά του δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά του για την κόρη του. Αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία, της ευχήθηκε για το νέο της ξεκίνημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!”.

Από την αποφοίτηση στο νέο ξεκίνημα

Η Βικτώρια ολοκλήρωσε το λύκειο τον περασμένο Ιούλιο. Τότε είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την αποφοίτησή της και ένα προσωπικό μήνυμα για τους γονείς της.

Είχε αναφερθεί στην απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, και στη σημασία της στήριξης του πατέρα της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη που έχει λάβει και από τους δύο.

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Λίγους μήνες αργότερα, πατέρας και κόρη φωτογραφίζονται ξανά μαζί, αυτή τη φορά με αφορμή την έναρξη των σπουδών της στην Ιατρική.

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