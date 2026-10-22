Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: «Ποιος λογικός άνθρωπος πιστεύει ότι είπε αυτό στον Ρέμο για να την πει στον Μαζωνάκη;»

Ο Διονύσης Σχοινάς βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του στην «Αυτοκίνηση», όπου θα συνεργαστεί φέτος με τον Γιώργο Τσαλίκη. Ο τραγουδιστής δέχτηκε ερωτήσεις τόσο για τη δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τον επιχειρηματία Γιάννη Τσακουμάκο όσο και για τα σχόλια που έγιναν σχετικά με την εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, τονίζοντας παράλληλα πως τόσο εκείνος όσο και η Καίτη Γαρμπή έχουν δικαιωθεί σε όλες τις δικαστικές διαμάχες στις οποίες έχουν συμμετάσχει. “Όταν ένα site ή ένας δημοσιογράφος ανεβάσει μια είδηση η οποία έχει δυνατό βάρος και μπορεί να κάνει πολλά κλικ, οι συνάδελφοι και τα άλλα site και άλλοι δημοσιογράφοι αναπαράγουν αυτή την είδηση χωρίς να διασταυρώσουν άμα είναι αληθινή. Γράψανε διάφορα πράγματα ότι χρωστάμε, ότι γίνονται διάφορα δικαστήρια. Λοιπόν, δε συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά”, είπε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς.

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“Ό,τι δικαστήριο έχει γίνει και έχει μπλεχτεί το όνομά μας, τα έχουμε κερδίσει όλα, αλλά κανείς δεν έχει κάτσει να γράψει ότι τα έχουμε κερδίσει γιατί δεν κάνει τα κλικ που θα κάνει αυτό που γράφει ότι χρωστάμε. Ξαφνικά μας βγάζουν τα site ότι είμαστε ανέντιμοι και ότι ξαφνικά δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ό,τι και να έχει γραφτεί δε συμβαίνει τίποτα. Απλά είμαστε άνθρωποι που δε θέλουμε να το φωνάζουμε. Μπορώ να κάνω μηνύσεις, μπορώ να κάνω αγωγές, μπορώ να κάνω εξώδικα. Για ποιο λόγο; Κάθε φορά να βγαίνουμε και να λέμε “δεν είμαι ελέφαντας”;”, συμπλήρωσε ο Διονύσης Σχοινάς.

Τέλος, ο τραγουδιστής απάντησε και για ντόρο που προκλήθηκε με τη δήλωση της Καίτης Γαρμπή στον Αντώνη Ρέμο λέγοντας χαρακτηριστικά: “Αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας”. “Ποιος λογικός άνθρωπος θα κάνει τον συνειρμό ότι η Καίτη εκείνο το βράδυ είπε αυτό που είπε για τον Αντώνη, για να την πει σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει δύο μέρες πριν. Με ποια λογική μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα;”, είπε ο Διονύσης Σχοινάς.