Χριστίνα Σάλτη: «Μιλάω για τη μαμά μου σαν να μην έχει ”φύγει”, είναι μέσα μου»

Η Χριστίνα Σάλτη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τη Heaven Music. Η 43χρονη τραγουδίστρια μίλησε για την απώλεια της μητέρας της, αλλά και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ποιος άνθρωπος βρέθηκε στο πλευρό της και τη στήριξε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

“Γενικά οι απώλειες είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η μαμά μου είναι μέσα μου, είναι σαν να είμαι εγώ η μαμά μου. Εν τω μεταξύ ακόμα μιλάω λες και η μαμά μου δεν έχει φύγει. Μιλάω στον ενεστώτα. Μου λένε όλοι “καλέ, είναι εδώ;”. Λέω “βρε παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω στον παρελθοντικό χρόνο”. Κάπως έτσι. Αλλά γενικά το να είσαι δραστήριος και κάτι να κάνεις κάθε μέρα σε κάνει να ξεχνιέσαι”, ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Σάλτη.

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“Πώς λένε; Είμαι πολύ καλά. Είμαι ωραία, είμαι ωραία. Χαίρομαι γιατί, ξέρεις, και μετά την απώλεια της μαμάς μου, είχα ένα στήριγμα καλό ψυχικά”, απάντησε όσον αφορά το αν είναι ερωτευμένη. Ενώ κλείνοντας αναφέρθηκε στη ζήλια μέσα σε μια σχέση και ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί σωστό να ψάχνει κανείς το κινητό του συντρόφου του. “Όχι, θα καταστραφούμε. Θα ψάξουμε κινητό; Άστο, θα κάνεις σενάρια. Δεν κοιτάς τίποτα”, τόνισε η Χριστίνα Σάλτη.