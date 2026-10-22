Γιώργος Τσαλίκης: «Κόλαφος» κατά του Τάκη Ζαχαράτου – «Παρουσίαζε τον Μαζωνάκη σαν τελειωμένο και μετά βγαίνει συντρετριμμένος»

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επίσκεψή του στο μνήμα του τραγουδιστή. Ο γνωστός καλλιτέχνης, ο οποίος βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στη συνέντευξη Τύπου για τις κοινές εμφανίσεις του με τον Διονύση Σχοινά, αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχτηκε, ενώ σχολίασε και τη στάση του Τάκη Ζαχαράτου.

“Εγώ πήγα στο μνήμα του Γιώργου μετά την Αυστραλία μόνος μου. Υπήρχαν εκεί τέσσερα άτομα. Με τράβηξαν βίντεο εν αγνοία μου και μετά άκουγα “ξεφτιλισμένε, ελεεινέ που παίζεις θέατρο”. Τι να πεις; Στενοχωρήθηκα, με πείραξε”, είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

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“Με πειράζει που κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται και κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Είχα βγάλει ένα βίντεο το οποίο δεν ανέβασα ποτέ, μέσα από το οποίο έλεγα ότι μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα που είπε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Μαζωνάκη. Πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος;”, είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Τσαλίκης.

“Ο ίδιος ο Γιώργος στην τελευταία του συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν του αρέσει η σάτιρα του Τάκη και αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Τάκης, που βγήκε συντετριμμένος. Με ενοχλεί που στοχοποιούνται άνθρωποι και άλλοι είναι στο απυρόβλητο”, τόνισε ο Γιώργος Τσαλίκης.