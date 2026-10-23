Άννα Πρέλεβιτς: Τα σχόλια για το σώμα της μετά τη γέννα και η αποκάλυψη για τις δίδυμες κόρες της

Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για τη νέα καθημερινότητα με τις δίδυμες κόρες της και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μητρότητα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Νωρίς νωρίς” την Παρασκευή (23/10). Η πρώην Σταρ Ελλάς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα σχόλια που δέχεται για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη, επισημαίνοντας πως οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αισθάνονται πίεση να χάσουν άμεσα τα κιλά που πήραν κατά τη διάρκεια της κύησης.

“Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα που μου λένε όταν με βλέπουν είναι “πού πήγαν τα κιλάκια αυτά;”. Σαν να μην ήσουν έγκυος ποτέ”. Αλλά τελικά καταλήγω στο ότι καλύτερα να μην το σχολιάζουμε. Γιατί δημιουργούμε την προσδοκία στις γυναίκες ότι πρέπει να γυμναστούν για να επανέλθουν, που δεν υπάρχει λόγος. Το σώμα μας έχει κάνει κάτι τόσο σπουδαίο”, είπε αρχικά η Άννα Πρέλεβιτς.

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Έπειτα η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για τις δίδυμες κόρες της λέγοντας χαρακτηριστικά: “Σήμερα γινόμαστε έξι μηνών. Δύο κοριτσάκια ολόιδια. Δεν έχουν τίποτα διαφορετικό πέρα από την προσωπικότητά τους, που έχει πλάκα, γιατί όντως είναι καλά κορίτσια. Αυτό είναι το μόνο τους κοινό. Αλλά η μία είναι πιο σαπερδονίτσα, η άλλη είναι πιο ζεν”.

“Στον υπέρηχο το είδαμε. Εγώ ένιωθα εκείνη τη στιγμή σαν να κέρδισα το λαχείο. Δεν έλεγα “δεν γίνεται, πώς έγινε αυτό;”. Ενώ έχουμε στα σόγια μας δίδυμα, δεν έχουμε μονοζυγωτικά. Είμαστε οι πρώτοι. Άλλο όμως δίδυμα διζυγωτικά και άλλο μονοζυγωτικά. Αυτό είναι πραγματικά τύχη. Το σύμπαν αποφάσισε να κάνει δίδυμα μονοζυγωτικά, οπότε ευχαριστούσα τον Θεό που με διάλεξε”, είπε η Άννα Πρέλεβιτς όσον αφορά την ημέρα που έμαθε μαζί με τον σύζυγό της ότι περιμένει δίδυμα.