Marfin: Απολογήθηκε συμπληρωματικά και ο τρίτος κατηγορούμενος – Τι υποστήριξε

Στην τελική ευθεία για την περάτωσή της, εισέρχεται η ανάκριση για τον φονικό εμπρησμό της Marfin μετά την συμπληρωματική απολογία που έδωσε και ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση ο οποίος επιστρέφει στην φυλακή.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία, μετά τις συμπληρωματικές απολογίες που έδωσαν την Τετάρτη 21 του μήνα η 46χρονη και ο 42χρονος, έλαβε σήμερα και την απάντηση του τρίτου προσωρινά κρατούμενου επί νέων κατηγοριών που απαγγέλθηκαν για τον εμπρησμό που κόστισε την ζωή τριών υπαλλήλων της τράπεζας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει νέο στοιχείο στη δικογραφία.

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Η συμπληρωματική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου της ανθρωποκτονίας κατά συρροή που τους βαρύνει στην οποία προστίθεται ότι τελέστηκαν στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης ,βάση της διάταξης του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και κατηγορία για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ως προς τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστική λειτουργός είναι στο τελικό στάδιο της έρευνας που διενεργεί και πλέον αφού εκτελέσει τις τελευταίες ανακριτικές πράξεις θα κηρύξει το πέρας της ανάκρισης. Ακολούθως η δικογραφία θα ανατεθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ώστε με την πρόταση του η υπόθεση να εισαχθεί προς κρίση στο δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.