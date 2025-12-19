Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα καταθέσουμε μήνυση στον 21χρονο και τον επιχειρηματία» λέει ο δικηγόρος του

Στην εκπομπή «Happy Day» μίλησε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, αποκαλύπτοντας την πρόθεση της πλευράς τους να καταθέσει μήνυση τόσο κατά του 21χρονου όσο και κατά του εμπλεκόμενου επιχειρηματία. Ο νομικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια «στημένη υπόθεση», υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις εκβιασμού πίσω από τις καταγγελίες.

Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι τα γεγονότα που περιγράφει ο νεαρός έλαβαν χώρα σε χρόνο προγενέστερο της πρόσληψής του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: “Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός” – Αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του με φόντο τις καταγγελίες του Stef (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη

«Δεν μιλάμε για πράξεις βίας, ούτε κάποιες άλλες μορφές. Οριοθετούμε ότι αυτή η καταγγελία αφορά σε έναν άντρα ενήλικα να συνευρεθούν ερωτικά. Γι αυτό κατηγορείται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν το αποδέχεται! Ένας ενήλικας σε έναν άλλον ενήλικα προτείνει να συνευρεθούν ερωτικά», είπε αρχικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Και πρόσθεσε: «Το ραντεβού εδόθη πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπάρχει νοήμων άνθρωπος που για ένα περιστατικό 9 μήνες πριν, ο καταγγέλλων πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη να καταθέσει μήνυση που σε χρόνο ρεκόρ γίνεται φέιγ βολάν. Έτσι, ξεδιπλώθηκε η σκοπιμότητα».

«Θα μηνυθεί για συκοφαντική δυσφήμιση, θα μηνυθεί για συνέργεια στην εκβίαση, γιατί είναι όργανο αυτής της εκβίασης, χρησιμοποιείται ως όργανο και για ψευδή κατάθεση Θα καταθέσουμε μήνυση την επόμενη εβδομάδα και στον επιχειρηματία. Θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Θα καταθέσουμε μήνυση και εναντίον δύο συγγενικών προσώπων όπου με μηνύματα γραπτά έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά», δήλωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: