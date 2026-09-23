Κηφισός: Τέσσερις φορές σε 20 ημέρες άδειασε το βυτιοφόρο βιομηχανικά απόβλητα

Τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών φέρεται να είχε αδειάσει το βυτιοφόρο υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

Πρόκειται για συνέχεια της υπόθεσης που σας ενημέρωσε το DEBATER, όταν βυτιοφόρο εντοπίστηκε να απορρίπτει βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο που οδηγούσε στον Κηφισό, με τις Αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις.

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Οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ είχαν θέσει το πρατήριο καυσίμων σε διακριτική παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για επαναλαμβανόμενη παράνομη διάθεση αποβλήτων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο ίδιο σημείο.

Εντοπίστηκε την ώρα που άδειαζε το φορτίο

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν έναν 41χρονο οδηγό βυτιοφόρου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εντοπίστηκε την ώρα που φέρεται να απέρριπτε από το βυτιοφόρο υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης του πρατηρίου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για απόβλητα υψηλής οξύτητας, ενώ το υγρό φέρεται να είχε έντονη οσμή, σκούρο καφέ χρώμα και μεγάλη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.

Από το φορτίο ελήφθη δείγμα, το οποίο πρόκειται να εξεταστεί εργαστηριακά, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια η χημική του σύσταση και ο βαθμός επικινδυνότητάς του.

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Πώς κατέληγαν τα απόβλητα στον Κηφισό

Καθοριστική για την αποκάλυψη της διαδρομής των αποβλήτων ήταν η συνδρομή κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ.

Με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός του πρατηρίου καυσίμων κατέληγε στο δίκτυο όμβριων υδάτων.

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Από εκεί, τα υγρά απόβλητα διοχετεύονταν στον Κηφισό ποταμό και στη συνέχεια εκβάλλονταν στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Η διαπίστωση αυτή διευρύνει σημαντικά την περιβαλλοντική διάσταση της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο την παράνομη απόρριψη αλλά και την πιθανή επιβάρυνση του ποταμού και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

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Αυτοκίνητα έκρυβαν το βυτιοφόρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όταν το βυτιοφόρο έφτανε στο πρατήριο, άλλα αυτοκίνητα τοποθετούνταν γύρω του με τρόπο που περιόριζε την ορατότητα.

Έτσι, η διαδικασία απόρριψης δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αντιληπτή από διερχόμενους οδηγούς ή περαστικούς.

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Στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού σωλήνα, το βυτιοφόρο συνδεόταν με το φρεάτιο και άδειαζε το φορτίο του, ενώ εξωτερικά η διαδικασία μπορούσε να μοιάζει με μία συνηθισμένη παράδοση καυσίμων.

Όπως είχε αποκαλύψει το αρχικό ρεπορτάζ του DEBATER για την παράνομη απόρριψη των αποβλήτων στον Κηφισό, το όχημα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση πριν από την επέμβαση των αστυνομικών.

Στο μικροσκόπιο η προέλευση του φορτίου

Οι ερευνητές εξετάζουν αναλυτικά τις διαδρομές του βυτιοφόρου και τα σημεία από τα οποία παραλάμβανε απόβλητα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση κάθε φορτίου, οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν και ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να γίνει νόμιμα η επεξεργασία και η διάθεσή τους.

Παράλληλα, εξετάζονται τα παραστατικά και τα στοιχεία των προηγούμενων δρομολογίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν και άλλες απορρίψεις πέρα από τις τέσσερις που έχουν καταγραφεί μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες.

Τρεις συλλήψεις για την υπόθεση

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 41χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, ο 46χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος και ένας 43χρονος συνιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας και να διερευνηθεί εάν εμπλέκονται επιπλέον πρόσωπα ή επιχειρήσεις.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δείξουν την ακριβή σύσταση των αποβλήτων και το μέγεθος του πιθανού κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.