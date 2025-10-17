Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – Επικαλείται λόγους ηθικής και δεοντολογίας

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη στα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την υπεράσπιση του τραγουδιστή. Η απόφαση του έμπειρου νομικού, η οποία έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης προς τα Μέσα, εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του γνωστού καλλιτέχνη.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Μερκουλίδης έκανε σαφές πως η παραίτησή του οφείλεται σε «λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας».

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγόρου του

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη.