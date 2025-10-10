Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του και της περιπέτειας της νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, φαίνεται πως έχει επιστρέψει δυναμικά στους ρυθμούς της καθημερινότητας και των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής χρησιμοποιεί συχνά τα social media και συγκεκριμένα το TikTok, για να μοιραστεί με το κοινό του προσωπικές στιγμές και ερμηνείες αγαπημένων του κομματιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του για την εμφάνιση στο Θέατρο Άλσος

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης κοινοποίησε ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει το διαχρονικό του τραγούδι «Όνειρα». Η κίνηση αυτή, ωστόσο, συνοδεύτηκε από μια προσωπική εξομολόγηση που αιφνιδίασε και συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους.

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο καλλιτέχνης έκανε μια βαθιά αναφορά στη φωνή του και τον ίδιο του τον εαυτό, τονίζοντας τη σημασία της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης.

«Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους», είπε ο τραγουδιστής από το σπίτι του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: