Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που δεν έκανε παιδιά και οι σκέψεις για παρένθετη μητέρα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από την ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό – κι όχι μόνο – κόσμο. Ο γνωστός τραγουδιστής στο παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε δώσει συνεντεύξεις μιλώντας τόσο για τα επαγγελματικά του βήματα όσο και για την προσωπική του ζωή.

Μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να γίνει πατέρας, μη διστάζοντας να παραδεχτεί ότι μέχρι τότε δεν είχε νιώσει την ανάγκη να κάνει παιδιά, ωστόσο αν ήθελε στο μέλλον δε θα απέκλειε το ενδεχόμενο να κάνει ένα παιδί εκτός γάμου. Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι θα έκανε παιδί με παρένθετη μητέρα, μόνο εφόσον όμως θα έδεναν μεταξύ τους αρμονικά.

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Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλώντας στο περιοδικό “People” είχε πει: “Θα αισθανόμουν πίεση μονάχα αν είχα εγώ την φοβερή ανάγκη να δημιουργήσω την δική μου οικογένεια. Μέχρι στιγμής, δεν προέκυψε! Με απασχολεί το θέμα των παιδιών, αλλά δεν νιώθω έτοιμος για κάτι τέτοιο και, φυσικά, δεν νιώθω καμία ενοχή γι’ αυτό”.

«Παιδί εκτός γάμου, αν ένιωθα την ανάγκη να γίνω μπαμπάς, φυσικά και θα έκανα. Αλλά όταν μιλάμε για ένα παιδί, καλό θα ήταν να απαλλαγούμε από το lifestylίστικο τρόπο που συνήθως το αντιμετωπίζουμε και να δούμε αν οι συνθήκες διασφαλίζουν έναν υγιή τρόπο ανάπτυξης για το ίδιο το παιδί. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι να βγει στις τηλεοράσεις μια κυρία λέγοντας πως είναι παρένθετη μητέρα. Πάντως, δεν την καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση. Γιατί πρέπει σώνει και ντε να αποκτήσουμε όλοι παιδιά; Είναι λίγο δικτατορική αυτή η άποψη και δεν συμφωνώ“, είπε κλείνοντας ο Γιώργος Μαζωνάκης.