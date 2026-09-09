Ολυμπιακός: Έδωσε τα χέρια με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ – Έρχεται άμεσα στην Ελλάδα

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας των «ερυθρόλευκων» με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 55χρονος Βάσκος προπονητής έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους Πειραιώτες και τον νέο αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Χοσέ Αντόνιο Κορδόν, προκειμένου να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

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Έρχεται άμεσα στην Ελλάδα ο Αλγκουαθίλ

Ο Αλγκουαθίλ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να πιάσει δουλειά στον Ολυμπιακό και να ξεκινήσει την προετοιμασία για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Μάλιστα, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων», πραγματοποιώντας την πρώτη γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές και το επιτελείο της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός περνά έτσι χωρίς καθυστέρηση στην επόμενη ημέρα, έπειτα από την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε μια εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία δυόμισι ετών στο λιμάνι.

Η πορεία του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής διαδρομής του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Βάσκος τεχνικός καθοδήγησε την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν από το 2018 έως το 2025, καταγράφοντας συνολικά 330 παρουσίες στον πάγκο της.

Κορυφαία στιγμή της θητείας του αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2020, ενώ υπό τις οδηγίες του η Ρεάλ Σοσιεδάδ καθιερώθηκε στις υψηλές θέσεις του ισπανικού πρωταθλήματος.

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Το καλοκαίρι του 2025 ο Αλγκουαθίλ αποχώρησε από την Ισπανία και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαμπάμπ, από την οποία έφυγε τον Φεβρουάριο του 2026.

Πλέον, ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τον πάγκο του Ολυμπιακού.