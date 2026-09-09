Γιώργος Καπουτζίδης για Μαζωνάκη: Η κοινή φωτογραφία και το λιτό «Ο Γιώργος μας!»

Με μια λιτή και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γιώργος Καπουτζίδης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος δημοσίευσε στο Facebook μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό του αγαπημένου τραγουδιστή.

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«Ο Γιώργος μας!»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά για να εκφράσει τη θλίψη του.

Στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας σημείωσε μόνο:

«Ο Γιώργος μας! 💔»

Η ανάρτησή του προστέθηκε στα πολυάριθμα μηνύματα ανθρώπων από τον χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης και του πολιτισμού που αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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