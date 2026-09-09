Θάνατος Μαζωνάκη: Ελεύθεροι ο γιατρός και η σύζυγός του – Έρευνες αύριο σε σπίτι και ιατρείο

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν ο γιατρός που εξετάστηκε για όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η σύζυγός του, η οποία είναι επίσης γιατρός.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι δύο γιατροί αποχώρησαν, ωστόσο η έρευνα των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

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Η προσωρινή αποχώρησή τους δεν σημαίνει ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε ούτε αποτελεί κρίση για το εάν προκύπτουν ή όχι ευθύνες. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Έρευνες σε σπίτι και ιατρείο το πρωί της Πέμπτης

Το πρωί της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου βρισκόταν πριν υποστεί ανακοπή.

Οι ακριβείς ώρες των ερευνών δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η παρουσία των αρμόδιων εισαγγελικών λειτουργών.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν τις Αρχές να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Τι αναζητούν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν στοιχεία σχετικά με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο, την ιατρική διαδικασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε, καθώς και τις ενέργειες που ακολούθησαν όταν υπέστη ανακοπή.

Οι αστυνομικοί διερευνούν, μεταξύ άλλων:

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ποια ακριβώς ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε,

εάν είχε ληφθεί και αξιολογηθεί το ιστορικό υγείας του,

εάν τηρήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο,

ποια μέτρα αντιμετώπισης εφαρμόστηκαν μετά την ανακοπή και

εάν προκύπτει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή παράλειψη.

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής ποινική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η εξέταση του γιατρού

Ο γιατρός είχε προσαχθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εξετάστηκε για όσα συνέβησαν πριν από τη μεταφορά του τραγουδιστή.

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Στην έρευνα για τον χώρο του Κολωνακίου και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συμμετέχουν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI».

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στον χώρο.

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Αναμένονται οι απαντήσεις της ιατροδικαστικής έρευνας

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο τραγουδιστής διακομίστηκε στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

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Παρά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που πραγματοποιήθηκε βάσει πρωτοκόλλου, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

Δείτε όλες τις εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.