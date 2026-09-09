Η Νίκαια αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Η πόλη θα κρατήσει τη φωνή σου στις αναμνήσεις της»

Με μια συγκινητική δήλωση αποχαιρέτησε ο δήμαρχος Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεγάλωσε στις γειτονιές της Νίκαιας, όπου διαμορφώθηκαν οι πρώτες εικόνες και αναμνήσεις του, προτού η φωνή του ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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Ο δήμαρχος αναφέρθηκε, επίσης, στη στενή σχέση του καλλιτέχνη με την πόλη και στις συναυλίες που είχε πραγματοποιήσει στο Κατράκειο Θέατρο, επιστρέφοντας μουσικά στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε.

«Σήμερα η Νίκαια αποχαιρετά ένα δικό της παιδί»

Στη δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Μαραγκάκης αναφέρει:

«Σήμερα η Νίκαια αποχαιρετά ένα δικό της παιδί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσε στις γειτονιές της Νίκαιας. Εδώ έζησε τα πρώτα του χρόνια, εδώ διαμορφώθηκαν οι πρώτες του εικόνες και οι πρώτες του αναμνήσεις. Και όσο μακριά κι αν ταξίδεψε η φωνή του, ένα κομμάτι του έμεινε πάντα εδώ.

Το Κατράκειο φιλοξένησε πολλές φορές τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε στιγμές που η μουσική του συναντούσε ξανά τον τόπο από όπου ξεκίνησε.

Σήμερα δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που ήταν κομμάτι της Νίκαιας, έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από αυτή την πόλη και άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική και στις καρδιές του κόσμου.

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Γιώργο, η Νίκαια θα κρατήσει τη φωνή σου μέσα στις αναμνήσεις της.

Στην οικογένειά σου και στους ανθρώπους που σε αγάπησαν, εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

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Καλό ταξίδι, Γιώργο».

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