Μιχάλης Χατζηγιάννης για Μαζωνάκη: «Κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι»

Με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ο τραγουδιστής και δημιουργός αναφέρθηκε στις μουσικές, στα τραγούδια, στις προσωπικές στιγμές και στις αγωνίες που μοιράστηκαν, εκφράζοντας τη δυσκολία του να πιστέψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στα τραγούδια που δημιούργησε και τα οποία, μέσα από τη χαρακτηριστική φωνή του Μαζωνάκη, απέκτησαν τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή.

«Μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά»

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν μοναδικό, αληθινό, απρόβλεπτο και γενναιόδωρο άνθρωπο.

«Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, τόνισε ότι μπορεί ο άνθρωπος να έφυγε, όμως η φωνή και τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να συνοδεύουν όσους τον αγάπησαν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο.

Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.

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Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες.

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Μένουν όλα όσα ζήσαμε.

Μένουν οι κουβέντες μας.

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Μένουν τα τραγούδια μας.

Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου.

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Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα μου λείψεις πολύ. 💔🕊️».

Δείτε όλες τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις και τα αφιερώματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.