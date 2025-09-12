Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέθεσε και επίσημα μήνυση κατά της οικογένειάς του – Oι πρώτες πληροφορίες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέθεσε επίσημα μήνυση κατά συγγενικών του προσώπων, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα στη νομική διαμάχη που ξεκίνησε μετά τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Η κίνηση αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στα Μέσα. Ο τραγουδιστής είχε αποφύγει μέχρι σήμερα να κάνει δημόσιες δηλώσεις για το θέμα, περιοριζόμενος σε κάποιες αινιγματικές αναρτήσεις στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του – Τι λέει ο δικηγόρος του

Με την κατάθεση της μήνυσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε πλέον να στραφεί στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει την αλήθεια και να προστατευθεί, με την υπόθεση να περνά πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών. NDPPHOTO / NDP PHOTO NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Το κάνει με πόνο καρδιάς» λέει ο δικηγόρος του

Νωρίτερα, το πρωί της Παρασκευής 12/9, ο συνήγορος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και αποκάλυψε ότι οι μηνύσεις αφορούν «παράνομες ενέργειες» που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στον εγκλεισμό του τραγουδιστή.

Ο κ. Μερκουλίδης τόνισε ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη για τον πελάτη του: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν το κάνει ελαφρά τη καρδία. Είναι μία δύσκολη απόφαση, αλλά πλέον είναι μονόδρομος για να προστατευθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι μηνύσεις στρέφονται κατά μελών της οικογένειας του τραγουδιστή, καθώς και μιας φίλης τους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται με ψευδείς καταθέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη μία εξ αυτών, τη Βάσω, να φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στις ενέργειες.

Ο κ. Μερκουλίδης έφερε στο φως ένα σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την επίσκεψή του στο Δρομοκαΐτειο για να παραλάβει τον τραγουδιστή. Όπως ισχυρίστηκε, οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πίεζαν τον θεράποντα γιατρό να μην υπογράψει το εξιτήριο, επικαλούμενες ανησυχίες για τη δική τους ασφάλεια και απειλώντας τον με νομικές συνέπειες.\