Σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Η στιγμή της κατολίσθησης σε βουνό

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Κυριακής 7/6.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο στο TikTok η κατολίσθηση στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας είναι σφοδρή.

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Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ισχυρός μετασεισμός που έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.