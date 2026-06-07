Σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Η στιγμή της κατολίσθησης σε βουνό
Οι εικόνες από την κατολίσθηση στο όρος Καντήλι
Ένα σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Κυριακής 7/6.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο στο TikTok η κατολίσθηση στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας είναι σφοδρή.
@athe13ns Κατολίσθηση τη στιγμή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια/Landslide at the moment of the 5.3-magnitude earthquake in Evia #earthquake #landslide #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Ath☘️ens🇵🇸
Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ισχυρός μετασεισμός που έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.
πηγή στην Google
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