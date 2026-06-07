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Σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Η στιγμή της κατολίσθησης σε βουνό

Οι εικόνες από την κατολίσθηση στο όρος Καντήλι

Σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Η στιγμή της κατολίσθησης σε βουνό
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Κυριακής 7/6.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο στο TikTok η κατολίσθηση στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας είναι σφοδρή.

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@athe13ns Κατολίσθηση τη στιγμή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια/Landslide at the moment of the 5.3-magnitude earthquake in Evia #earthquake #landslide #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Ath☘️ens🇵🇸

Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ισχυρός μετασεισμός που έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ.

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