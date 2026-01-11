Γιώργος Καραϊσαλίδης – Το βιογραφικό του παίκτη του Survivor από την ομάδα των Αθηναίων

Ο Γιώργος Καραϊσαλίδης μπήκε στο Survivor έχοντας έναν και μοναδικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του μεγάλου επάθλου. Είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία που θα προκύψει μέσα στο απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης, ενώ τίποτα δεν θα επιτρέψει να τον κάνει να απομακρυνθεί από το στόχο του.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Μένει μόνιμα στο Χαλάνδρι γι αυτό και αποτελεί μέλος της ομάδας των Αθηναίων στο φετινό Survivor. Ο Γιώργος Καραϊσαλίδης είναι 27 ετών και τελειώνοντας το σχολείο αποφάσισε να δώσει πανελλήνιες και να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική. Έτσι, σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ωστόσο δραστηριοποιείται σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο και συγκεκριμένα τον χώρο της μόδας, αφού είναι μοντέλο.

Λίγα λόγια για την ζωή του

Ο Γιώργος Καραϊσαλίδης έχει καταφέρει να χτίσει ένα αξιοσημείωτο βιογραφικό όσον αφορά τον τομέα που δραστηριοποιείται, καθώς έχει λάβει μέρος τόσο σε επιδείξεις μόδας όσο και σε διάφορες φωτογραφίσεις και διαφημιστικά πρότζεκτς. Παράλληλα ο αθλητισμός αποτελεί μία πτυχή του εαυτού του αφού από μικρή ηλικία έχει ασχοληθεί με το καράτε, έχοντας καταφέρει να πετύχει πολύ σημαντικές διακρίσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει 4 πανελλήνια μετάλλια και ένα παγκόσμιο.

Επιπρόσθετα, ο Γιώργος Καραϊσαλίδης είναι λάτρης της ταχύτητας, γι αυτό και αγαπά ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει ως «ελεύθερο πνεύμα», ωστόσο παράλληλα είναι αρκετά πειθαρχημένος και πρόθυμος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να γίνει ο φετινός νικητής.

Η μεγάλη πρεμιέρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και ένας νέος κύκλος Survivor είναι έτοιμος να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Το Survivor 2026 ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας την ένταση και την αδρεναλίνη του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης.