Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων 2026: Πάνω από 350.000 συμμετοχές σε 380 δωρεάν εκδηλώσεις

Ένας μήνας γεμάτος μουσική και πολιτισμό στην Αθήνα ολοκληρώθηκε. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026 άφησε και φέτος το αποτύπωμά του, καθώς υπολογίζεται από τους διοργανωτές πως συμμετείχαν περισσότεροι από 350.000 κάτοικοι και επισκέπτες στις περισσότερες από 380 δωρεάν εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε 186 διαφορετικά σημεία της πόλης.

«Πάνω από 350.000 συμμετοχές σε περισσότερες από 380 δωρεάν εκδηλώσεις αποτελούν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν θεσμό που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων απέδειξε και φέτος ότι ο πολιτισμός μπορεί να βρίσκεται παντού, στις γειτονιές, στους δημόσιους χώρους, στην καθημερινή ζωή της πόλης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και κυρίως τον κόσμο, που έδωσε ζωή στο Φεστιβάλ με την παρουσία και τη συμμετοχή του».

Ουσιαστικά μέσα στον Μάιο, η Αθήνα μετατράπηκε σε ένα ανοιχτό δίκτυο πολιτισμού. Από την Ακαδημία Πλάτωνος και τον Εθνικό Κήπο μέχρι τη Βαρβάκειο Αγορά, την Πλατεία Κλαυθμώνος, τη Ρωμαϊκή Αγορά, τον Λυκαβηττό, το Αρσάκειο Μέγαρο, τις γειτονιές του κέντρου, αλλά και δεκάδες ακόμη σημεία της πόλης, άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε δράσεις που έδωσαν παλμό στον δημόσιο χώρο.

Με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου», η διοργάνωση ανέδειξε για μία ακόμη φορά ότι ο πολιτισμός μπορεί να συναντήσει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους και να μετατρέψει την Αθήνα σε έναν ζωντανό τόπο έκφρασης, συνύπαρξης και δημιουργικότητας.

Το Φεστιβάλ, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, περιλάμβανε συναυλίες με καταξιωμένους, αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες, μεγάλα υπαίθρια μουσικά γεγονότα, κινηματογραφικές προβολές κάτω από τα αστέρια, ιστορικούς περιπάτους, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις γαστρονομίας, αφηγήσεις παραμυθιών, θεματικές εκδηλώσεις, οικογενειακές δραστηριότητες, χορό, performances και πολιτιστικές συνεργασίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε: «Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων εξελίχθηκε και φέτος σε μια μεγάλη πολιτιστική εμπειρία για την πόλη. Η συμμετοχή του κόσμου, η παρουσία σε κάθε γειτονιά και η ανταπόκριση που συναντήσαμε σε όλες τις εκδηλώσεις, επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες αναζητούν ποιοτικές και προσβάσιμες δράσεις στον δημόσιο χώρο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος της διοργάνωσης και η καλύτερη παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια».