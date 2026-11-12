Γιάννης Ζουγανέλης για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: “Είναι κατάπτυστη η φωτογραφία ΑΙ που κυκλοφορεί”

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το απόγευμα της Τρίτης 10/11. Ο γνωστός καλλιτέχνης δέχτηκε ερωτήσεις τόσο για την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει ο καλός του φίλος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, όσο και για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση.

“Και ο Νίκος Καρβέλας αλλά και η Άννα Βίσση είναι φίλοι μου. Έχουμε συνυπάρξει, έχουμε βρεθεί. Τους θαυμάζω και τους δύο, όμως δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα”, είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

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Για την περιπέτεια υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και την ΑΙ φωτογραφία του που κυκλοφόρησε, ο Γιάννης Ζουγανέλης σχολίασε: “Αίσχος, αίσχος, ντροπή, κατάπτυστο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη φωτογραφία με τον Βασίλη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Ντρέπομαι που η ζωή με έφερε να συνυπάρχω με όλους αυτούς”.

“Το ΑΙ είναι τόσο φθηνό και ψεύτικο… Σε βάζουν να κλαις, ότι και καλά κάτι έχει γίνει, άλλες φορές σε βάζουν με νυφικά και δέκα παιδιά. Ας σταματήσει λίγο, είναι πολύ τρασίλα. Και πόσο ακόμα, να το κάνεις σε έναν άνθρωπο, ο οποίος περνάει μια δύσκολη περίοδο της ζωής του με την υγεία του και δεν θέλει και καθόλου δημοσιότητα. Ντροπή!”, είπε με την σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου.