Γιάννης Ζουγανέλης: Έξαλλος με την ψευδή είδηση για τον θάνατο της συζύγου του – “Θα κινηθώ νομικά”

Ο Γιάννης Ζουγανέλης βρέθηκε στο επίκεντρο, μετά από ψευδή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε λόγο για τον θάνατο της συζύγου του, Ισιδώρας Σιδέρη. Η είδηση που δημοσιεύτηκε από τον ηθοποιό Γιώργο Γεωργίου, προκάλεσε ανησυχία σε ανθρώπους από το περιβάλλον της οικογένειας, αλλά και σε φίλους του γνωστού καλλιτέχνη.

Μάλιστα, αρκετοί επικοινώνησαν μαζί του, θεωρώντας πως η πληροφορία ήταν αληθινή, προκειμένου να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους. Υπενθυμίζεται ότι η Ισιδώρα Σιδέρη είναι σύζυγος του Γιάννη Ζουγανέλη και μητέρα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Το πρωί της Τρίτης (13/10) ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό”, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του.

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“Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν”, είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

“Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν επειδή έβλεπα, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση”, συμπλήρωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης.