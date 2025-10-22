Γιάννης Ζουγανέλης: Αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – «Έφυγε ένας θεμέλιος λίθος της ζωής»

Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό. Ο Γιάννης Ζουγανέλης, στενός συνεργάτης και συνάδελφος, μίλησε συγκλονισμένος για την απώλεια του «Νιόνιου» στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο ίδιος, τόνισε ότι ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου δεν είναι απλώς η απώλεια ενός καλλιτέχνη, αλλά ενός μέρους της συλλογικής και προσωπικής του ύπαρξης.

«Δεν θα μιλήσω για τον συνεργάτη Σαββόπουλο. Θα μιλήσω ως αποδέκτης. Είμαι συγκλονισμένος, έφυγε ένας θεμέλιος λίθος των τελευταίων χρόνων όχι μόνο της μουσικής αλλά και της ποίησης, της στάσης του απέναντι στη ζωή, με την αιχμηρότητά του φύγανε όνειρα», είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Μου το πήρε ο Διονύσης. Φύγανε κομμάτια από την ψυχή μου, τα οποία τα βλέπω να πετάνε μπροστά και προσπαθώ να τα αρπάξω για να μην τα χάσω», δήλωσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

