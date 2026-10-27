Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του – “Είμαι καλά, τα λέμε σύντομα από κοντά”

Την πρώτη του ανάρτηση στα social media, μετά τη νοσηλεία του στο “Ερρίκος Ντυνάν” λόγω προβλήματος υγείας έκανε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε πως είναι καλά στην υγεία του και πως σύντομα θα τα πει από κοντά με το κοινό του, μετά τις πληροφορίες πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες αφότου ξεκίνησαν να διαρρέουν πληροφορίες πως νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας που δεν σχετίζεται με το ΧΑΠ ή την πνευμονία, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ευχαρίστησε το κοινό για το ενδιαφέρον που έδειξε και ξεκαθάρισε πως πλέον είναι καλά και αναρρώνει στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του.

Επανέλαβε πως σύντομα θα τα πει ξανά από κοντά με το κοινό του – μήνυμα που είχε στείλει και όταν ακύρωσε τις καλοκαιρινές συναυλίες του στις 20 Αυγούστου λόγω «επίμονης πνευμονίας».

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης», έγραψε συγκεκριμένα.