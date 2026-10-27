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Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του – «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου»

"Τα λέμε σύντομα από κοντά..."

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του – «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου»
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του λόγω επίμονης πνευμονίας. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου απευθύνθηκε προσωπικά στο κοινό του το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι πληροφορίες για την υγεία του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν” προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να επικοινωνήσει με τους θαυμαστές του και να τους καθησυχάσει για την κατάστασή του.

“Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά. Βασίλης”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

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