Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Πήρε εξιτήριο μετά τη νοσηλεία του στο “Ερρίκος Ντυνάν”

Εξιτήριο πήρε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μετά τη νοσηλεία του σε ιδιωτικό νοσοκομείο, με πηγές να αναφέρουν ότι χρειάστηκε θεραπεία λόγω Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στο νοσοκομείο και έδωσε σκληρή μάχη λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που δεν σχετίζεται με το ΧΑΠ ή την πνευμονία. Το περιβάλλον του τραγουδιστή διέψευσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, καθησυχάζοντας το κοινό που λατρεύει τον «αιώνιο έφηβο της ροκ» και ανησύχησε από την ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του.

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Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε για ημέρες στο «Ερρίκος Ντυνάν» και αφού έλαβε την κατάλληλη θεραπεία, πήρε εξιτήριο τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον βρίσκεται στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του, Ελένη Ράντου αλλά και την κόρη τους.