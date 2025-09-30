Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε μεγάλο σόου για τη φιλία – Απογοητεύτηκα πολύ»

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε καλεσμένος σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με αφορμή την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ. Ο ηθοποιός, συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα, κλήθηκε να σχολιάσει την παρεξήγηση και τη δημόσια αντιπαράθεση που προέκυψε μεταξύ του ιδίου και του φίλου του, Δημήτρη Ουγγαρέζου.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος άσκησε δημόσια κριτική στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ανάληψη του συντονισμού της δημοσιογραφικού περιεχομένου εκπομπής, υποστηρίζοντας πως «δεν είναι όλοι για όλα», ενώ έθεσε και το ζήτημα της φιλίας όταν ο ηθοποιός δεν δέχτηκε την κριτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, δεν καταλαβαίνω την έκρηξη του, ακριβώς»

«Όταν γινόταν όλο αυτό και μου έστελναν αποσπάσματα από τις εκπομπές για το τι λέει ο ένας και ο άλλος, άκουσα την τοποθέτηση του Δημήτρη, ο οποίος με είπε ακατάλληλο γι’ αυτό κι ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που έχει κάνει κάποια τηλεπαιχνίδια, σκέφτηκα ότι είμαστε φίλοι… Δεν περιμένω να ακούσω από σένα τι καταπληκτικός είσαι σε αυτό που κάνεις», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ακόμα και την κακή κριτική τη δέχομαι. Και του στέλνω ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό, δεν βγήκα σε ένα κανάλι να πω κάτι. Ήμουν τσαντισμένος μαζί του. Έστειλα σε έναν φίλο ένα μήνυμα…».

«Μου στέλνει κάποια μηνύματα που ακόμα και τώρα δεν τα έχω διαβάσει γιατί ήμουν εκνευρισμένος. Μετά από 3 ημέρες, βγαίνει πάλι ο Δημήτρης και κάνει ένα πολύ μεγάλο σόου σε σχέση με τη φιλία. Δημόσια. Δεν περιμένω να μου χαϊδέψουν τα αφτιά, αλλά όταν έχω έναν φίλο σε έναν χώρο, περιμένω τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει», τόνισε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: