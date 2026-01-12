Γιάννης Ρέβης – Το βιογραφικό του παίκτη του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Ο 30χρονος Γιάννης Ρέβης εισβάλλει στο Survivor 2026 ως ένας από τους πιο «σκληροτράχηλους» παίκτες της ομάδας των Επαρχιωτών. Η εργασιομανία του και ο αυστηρός του χαρακτήρας αναμένεται να αποτελέσουν τα ισχυρότερα όπλα του στην απαιτητική αρένα του Άγιου Δομίνικου.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Γεννημένος το 1996, ο Γιάννης Ρέβης είναι σήμερα 30 ετών. Κατάγεται από την Ήπειρο και συγκεκριμένα από την Ηγουμενίτσα, τόπο με τον οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς. Η καταγωγή του και η ζωή στην περιφέρεια αποτελούν στοιχεία που ο ίδιος προβάλλει ως καθοριστικά για τον χαρακτήρα του και την αντοχή του στις δυσκολίες του παιχνιδιού.

Σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, ο Ιωάννης Ρέβης έχει αποφοιτήσει από τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και ασχολείται με τον απαιτητικό χώρο του τουρισμού, όπου εργάζεται μέχρι και σήμερα.

Ως επαγγελματίας, περιγράφει τον εαυτό του ως εργασιομανή και θεωρεί ότι η συνεχής προσπάθεια είναι το κλειδί για την επιβίωση. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και πιστεύει ότι διαθέτει την απαραίτητη φυσική κατάσταση για τα αγωνίσματα.

Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, τον καθιστά έναν παίκτη που δεν συμβιβάζεται εύκολα, ενώ η πίστη του στις αξίες της επαρχίας και της σκληρής δουλειάς αποτελεί την κινητήριο δύναμή του στον Άγιο Δομίνικο.