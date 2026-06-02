Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – Το μήνυμα της (Φωτογραφία)

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε η Δήμητρα Κατσαφάδου όπως ενημέρωσε με ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα, η επιχειρηματίας ανέβασε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου έχοντας και μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου.

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Όπως είπε η ίδια χρειάστηκε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση αλλά όλα πήγαν καλά και πλέον αναρρώνει.

«Όλα πήγαν καλά αγάπες μου. Ήταν μια απλή επέμβαση που έπρεπε να κάνω. Είμαι με τη βοήθεια του Θεού πολύ καλά. Να θυμάστε ότι με την αγάπη σας κάνω όλα τα άλματα πάνω από κάθε φόβο. Το πολυτιμότερο αγαθό μας είναι η υγεία ψυχική και σωματική.

Όσα χρήματα και να έχεις, όση δόξα κι αν αποκτήσεις, όλα είναι πολύ μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής. Μην ανησυχήσετε. Δεν σχετίζεται με κάποια νόσο. Όλα είναι υπέροχα. Δεν σας αγαπάω απλά…σας λατρεύω» έγραψε.