Χανιά: Αχτίδα ελπίδας για το 3χρονο κοριτσάκι – Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Zarpanews το παιδί αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ έχει ήδη αποσωληνωθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

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Το 3χρονο κοριτσάκι αναμένεται να μεταφερθεί σε θάλαμο της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, όπου θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό μέχρι να κριθεί ότι μπορεί να εξέλθει πλήρως από το νοσοκομείο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η τρίχρονη έχασε τις αισθήσεις της σε παιδική χαρά. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του και αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού

Προφυλακιστέοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης κρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 25χρονη και ο 27χρονος που κατηγορούνται για την άγρια κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς οι ισχυρισμοί που πρόβαλαν κατά τις απολογίες τους για τα βαρύτατα τραύματα του παιδιού κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Παράλληλα, με γνώμονα την προστασία τους, τα αδέλφια της μικρής έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων.