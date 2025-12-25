Γιάννης Πάριος: Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι με 4 γιους, 4 εγγόνια, 3 νύφες και 2 σκυλιά (Φωτογραφία)

Ευτυχισμένες στιγμές, περιτριγυρισμένος από τα παιδιά, τα εγγόνια του και τις νύφες του, πέρασε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Γιάννης Πάριος.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο γιος του Χάρης Βαρθακούρης, ποζάρει όλη η οικογένεια σε εορταστική και εύθυμη διάθεση.

Στη selfie που τράβηξε η σύζυγός του, Αντελίνα, φαίνονται οι τέσσερις γιοι, τα τέσσερα εγγόνια και οι τρεις νύφες του Γιάννη Πάριου, ενώ δεν έλειπαν και τα δύο σκυλιά της οικογένειας (αν και φαίνεται μόνο το ένα στο στιγμιότυπο).

«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα σε όλους!!! Η οικογένειά μου κι εγώ, σας ευχόμαστε υγεία, ευλογία, αφθονία, φως και απέραντη αγάπη μέσα απ’ την καρδιά μας! Μόνο χαρές στα σπιτικά σας! Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας αγκαλιά Με αγάπη οικογένεια Βαρθακούρη» έγραψε στην ανάρτησή του ο Χάρης Βαρθακούρης.