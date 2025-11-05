Αντελίνα Βαρθακούρη: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της, Χάρη – Δείτε τους μαζί (pic)

Μία σπάνια δημόσια και βραδινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Χάρης Βαρθακούρης και η σύζυγός του, Αντελίνα Βαρθακούρη, το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου. Το αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο συνηθίζει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στις κοινές του εξόδους, έκανε την έκπληξη και βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο λόγος της εξόδου του ζευγαριού ήταν για να παρακολούθησαν από κοντά αγώνα του κορυφαίου τενίστα, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η Αντελίνα Βαρθακούρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά. Δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς την με ένα πολύ γλυκό και τρυφερό μήνυμα.

«Με την αγάπη μου», έγραψε η Αντελίνα στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram

Η ανάρτηση της Αντελίνας Βαρθακούρη στο Instagram: