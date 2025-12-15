Χάρης Βαρθακούρης & Αντελίνα: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι – Η ανάρτηση του τραγουδιστή

Η σημερινή ημέρα (15/12) είναι πολύ ξεχωριστή για τον Χάρη Βαρθακούρη και την Αντελίνα, καθώς γιορτάζουν την επέτειο του γάμου τους. Με αφορμή το γεγονός, ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Βαρθακούρης ανέβασε φωτογραφίες από τον θρησκευτικό τους γάμο, τις οποίες συνόδευσε με ένα πολύ γλυκό και συγκινητικό μήνυμα.

Τι έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram

«15/12/2013. Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε… με θρησκευτικό γάμο… και βαφτίσαμε τις κόρες μας.

Aν κι εγώ κρατάω ως επέτειο γάμου τον πρώτο μας, τον πολιτικό στην Κωνσταντινούπολη (26/3/2010), ποτέ δεν αφήνω να περάσει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία να γιορτάσουμε οτιδήποτε στο σπίτι μας.

Να σας ζήσουμε. Να μας χαίρεστε», γράφει ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Χάρη Βαρθακούθρη στο Instagram: