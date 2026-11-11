Γιάννης Παπαμιχαήλ: “Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τον εαυτό μου από συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση” (βίντεο)

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από βίντεο που ανήρτησε στο facebook υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύει από συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τον εαυτό μου από συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ενώ ισχυρίστηκε ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να συναντηθεί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει ανταπόκριση.

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Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι παραμένει άυπνος εδώ και τρεις μέρες, περιγράφοντας την εξάντληση που, όπως υποστηρίζει, βιώνει το τελευταίο διάστημα. «Είμαι πολύ κουρασμένος και με ταλαιπωρεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αρνείται να μου κάνει ένα ραντεβού, να του δείξω ακλόνητα στοιχεία απειλών κατά της ζωής μέσω της τηλεόρασής μου», σημείωσε.

Οι αναρτήσεις του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους ακολούθους του, με αρκετούς να του αφήνουν μηνύματα συμπαράστασης και να τον προτρέπουν να φροντίσει την υγεία του. «Κοίταξε την υγεία σου παλικάρι μου», του έγραψαν στο προφίλ του στο Facebook.