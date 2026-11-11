Anne Hathaway: Η περιουσία των 80 εκατομμυρίων δολαρίων, το εντυπωσιακό σπίτι στην Καλιφόρνια και τα πολυτελή ακίνητα

Από την επιτυχία του «The Devil Wears Prada» μέχρι τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, η Anne Hathaway έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσιευμάτων, αγγίζει τα 80 εκατομμύρια δολάρια.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, ενώ παράλληλα έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες μόδας και ομορφιάς.

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Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η συνολική περιουσία της εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση και όχι για επίσημα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία.

Οι αμοιβές εκατομμυρίων και οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες

Η οικονομική της πορεία ακολούθησε την εξέλιξη της καριέρας της. Για την πρώτη ταινία «The Princess Diaries» το 2001 φέρεται να έλαβε περίπου 400.000 δολάρια, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, με την επιτυχία του «The Devil Wears Prada», η αμοιβή της ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Στη συνέχεια, τα κασέ της αυξήθηκαν σημαντικά. Για τις ταινίες «Alice in Wonderland» και «Les Misérables» φέρεται να εισέπραξε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για καθεμία, ενώ για το «The Dark Knight Rises» η αμοιβή της εκτιμάται στα 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, η Hathaway έχει ενισχύσει τα εισοδήματά της μέσα από συνεργασίες με γνωστά brands, όπως οι Versace, Bulgari, Moncler και Shiseido.

Το παραμυθένιο σπίτι των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα της ηθοποιού βρίσκεται στην περιοχή Ojai της Καλιφόρνιας, όπου ζει με τον σύζυγό της, Adam Shulman, και τα παιδιά τους.

Το ακίνητο αγοράστηκε περίπου το 2014 έναντι 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί την κύρια οικογενειακή κατοικία τους.

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Πηγή ΦΩΤΟ: The Real Deal

Πρόκειται για μια ιστορική κατοικία ελβετικού στιλ, η οποία χτίστηκε αρχικά το 1906 και ανακατασκευάστηκε μετά από πυρκαγιά. Έχει έκταση περίπου 3.400 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή περίπου 316 τετραγωνικά μέτρα, και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια.

Η κατοικία ανακαινίστηκε με τη συμβολή της γνωστής σχεδιάστριας εσωτερικών χώρων Pamela Shamshiri. Στο εσωτερικό της ξεχωρίζουν οι ξύλινες επενδύσεις, το εντυπωσιακό καθιστικό με το τζάκι, οι ιδιαίτερες χρωματικές επιλογές και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος μουσικής, με πιάνο και ντισκομπάλα.

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Στους εξωτερικούς χώρους, η θέα στα βουνά και οι χώροι χαλάρωσης δημιουργούν ένα περιβάλλον μακριά από την ένταση του Χόλιγουντ.

Το πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και η πώληση με κέρδος

Η Anne Hathaway και ο σύζυγός της έχουν επενδύσει κατά καιρούς και σε ακίνητα στη Νέα Υόρκη.

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Το 2013 απέκτησαν ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή Dumbo του Μπρούκλιν, στο ιστορικό κτίριο Clocktower, έναντι περίπου 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο φέρεται να πουλήθηκε το 2014 για περίπου 4,33 εκατομμύρια δολάρια. Πηγή ΦΩΤΟ: The Real Deal

Στη συνέχεια, το ζευγάρι απέκτησε ένα πολυτελές ρετιρέ στο Upper West Side του Μανχάταν, κοντά στο Central Park. Η αγορά έγινε το 2016 έναντι περίπου 2,55 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Πηγή ΦΩΤΟ: The Real Deal

Το διαμέρισμα διέθετε δύο υπνοδωμάτια, ιδιωτική βεράντα και εντυπωσιακά ψηλά ταβάνια. Μετά την ανακαίνισή του, βγήκε προς πώληση και τελικά άλλαξε ιδιοκτήτη το 2021, έναντι σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έπαυλη στο Κονέκτικατ με πισίνα και μεγάλο κήπο

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ηθοποιού περιλαμβανόταν και μια εντυπωσιακή κατοικία στο Westport του Κονέκτικατ.

Η Hathaway και ο σύζυγός της αγόρασαν το 2017 το σπίτι έναντι περίπου 2,79 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κατοικία, κατασκευής του 1920, είχε έκταση περίπου 424 τετραγωνικά μέτρα, πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια. Πηγή ΦΩΤΟ: Radar Online / Trulia

Στους εξωτερικούς χώρους υπήρχαν πισίνα με θαλασσινό νερό, κήποι, υπαίθρια κουζίνα και ένα μεγάλο βοηθητικό κτίσμα, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή ξενώνας.

Το ακίνητο πωλήθηκε το 2018 έναντι περίπου 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια περιουσία που χτίστηκε σε περισσότερες από δύο δεκαετίες

Η οικονομική επιτυχία της Anne Hathaway δεν προέκυψε από μία μόνο κινηματογραφική επιτυχία. Είναι αποτέλεσμα μιας πορείας που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και συνεχίζεται με πρωταγωνιστικούς ρόλους, τηλεοπτικές παραγωγές, streaming projects και εμπορικές συνεργασίες.

Η ίδια έχει καταφέρει να μετατρέψει την επιτυχία της στον κινηματογράφο σε μια σημαντική περιουσία, ενώ οι επιλογές της στον τομέα του real estate δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε ιστορικές κατοικίες με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και υψηλή αισθητική.

Πηγή: architecturaldigest