Αλίκη Βουγιουκλάκη: Γιατί ήθελε να τη λένε «κυρία Παπαμιχαήλ» – Τι αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας

Μια λιγότερο γνωστή πλευρά της σχέσης της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας, περιγράφοντας την περίοδο κατά την οποία η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου επιθυμούσε να τη φωνάζουν με το επώνυμο του συζύγου της.

Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας βρέθηκε την Τετάρτη (14/10) στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ, με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, όπου μίλησε για το νέο του βιβλίο-λεύκωμα, αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από τη ζωή της ηθοποιού, φωτίζοντας πτυχές του πολυσυζητημένου γάμου της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Έλεγε πάνω απ’ όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ»

Ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρθηκε στην περίοδο που ακολούθησε τον γάμο των δύο ηθοποιών, αποκαλύπτοντας ότι η Αλίκη είχε εκφράσει την επιθυμία να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της.

«Η Αλίκη μόλις παντρεύτηκε είχε περάσει μια φάση που ήθελε να την φωνάζουν Παπαμιχαήλ. Έλεγε πάνω από όλα ο άντρας μου, είμαι η κυρία Παπαμιχαήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, υπάρχουν συνεντεύξεις εκείνης της περιόδου στις οποίες η ηθοποιός παρουσιαζόταν ως «κυρία Παπαμιχαήλ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η επιλογή αυτή είχε να κάνει με τη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Όλο αυτό ήταν για χατίρι του Δημήτρη. Δεν ήταν εύκολο ένας άντρας να είναι δίπλα στην Αλίκη και να είναι ηθοποιός. Οι μεταξύ τους κόντρες ήταν καθαρά ανταγωνιστικές», σημείωσε.

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Το περιστατικό στο σπίτι στον Θεολόγο μετά τον χωρισμό

Ο Μάκης Δελαπόρτας περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό από την προσωπική ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο συνδέεται με μια φωτογράφιση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο σπίτι της στον Θεολόγο.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η ηθοποιός είχε μεταβεί στο σπίτι μαζί με τον προσωπικό της φωτογράφο, Κλεισθένη, προκειμένου να φωτογραφηθεί.

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Εκείνη την περίοδο είχε ήδη χωρίσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Όπως υποστήριξε ο Δελαπόρτας, όταν έφτασαν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι ήταν άδειο.

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«Είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο με τον Παπαμιχαήλ και της είχε πάρει όλα τα πράγματα από το σπίτι και ήταν άδειο», ανέφερε.

Ο συγγραφέας σχολίασε μάλιστα το περιστατικό λέγοντας ότι μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε, κατά τη δική του ερμηνεία, να συνδέεται με έντονα συναισθήματα.

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Η φωτογράφιση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς, σύμφωνα πάντα με την αφήγησή του, η Αλίκη Βουγιουκλάκη επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία.

Το νέο λεύκωμα με φωτογραφίες από τον Κλεισθένη

Αφορμή για τη συνέντευξη αποτέλεσε η κυκλοφορία του βιβλίου «Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη», το οποίο παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Βουγιουκλάκη.

Το λεύκωμα περιλαμβάνει φωτογραφίες του Κλεισθένη, του προσωπικού φωτογράφου της ηθοποιού, και κυκλοφορεί με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της.

Ο Μάκης Δελαπόρτας εξήγησε ότι η ιδέα της έκδοσης προέκυψε έπειτα από επικοινωνία με τον γιο της Αλίκης, Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Όπως ανέφερε, το πρώτο βιβλίο που είχε γράψει ήταν επίσης αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη νέα έκδοση.

Ο ίδιος αισθάνεται ότι με το φωτογραφικό λεύκωμα ολοκληρώνεται ένας προσωπικός κύκλος που συνδέεται με τη μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε αναφερθεί πρόσφατα στο βιβλίο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας την έκδοση στο κοινό.

Η ιδιαίτερη σχέση του Δελαπόρτα με την Αλίκη

Ο Μάκης Δελαπόρτας υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που γνώρισαν προσωπικά την Αλίκη Βουγιουκλάκη και διατήρησαν στενή σχέση μαζί της.

Μέσα από τις βιογραφίες, τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες αφηγήσεις του, έχει μεταφέρει πολλές ιστορίες από την καθημερινότητα και τις συνεργασίες της.

Στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει την ηθοποιό μέντορά του, αναφέροντας ότι τον στήριξε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Οι νέες αφηγήσεις του προσθέτουν ακόμη δύο στιγμιότυπα στην ιστορία της σχέσης Βουγιουκλάκη και Παπαμιχαήλ, ενός ζευγαριού που άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον ελληνικό κινηματογράφο όσο και στη δημόσια ζωή.