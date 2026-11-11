Κυψέλη: Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις στα κτίρια πάνω από τον μετροπόντικα

Ξεκίνησαν από τα συνεργεία της κατασκευαστικής κοινοπραξίας οι πρώτες παρεμβάσεις σε κτίρια της Κυψέλης που βρίσκονται πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του Μετρό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επανεκκίνηση του μηχανήματος που δεν προβλέπεται να γίνει άμεσα.

Πρόκειται για πέντε κτίρια που υπέδειξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων, καθώς βρίσκονται πάνω από την κεφαλή του ακινητοποιημένου μετροπόντικα. Μάλιστα, ένα από αυτά, στο οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες, είναι το κτίριο που υπέστη τις μεγαλύτερες καθιζήσεις στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σε πολυκατοικία της οδού Σπετσών, τα συνεργεία της κοινοπραξίας, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του ΤΕΕ, έχουν προχωρήσει στην αποκάλυψη υποστυλωμάτων και δοκών, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάστασή τους και να διαπιστωθεί ποιες πρόσθετες παρεμβάσεις απαιτούνται.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή, σε επόμενο στάδιο, στοχευμένων τσιμεντενέσεων στο υπέδαφος. Η συγκεκριμένη μέθοδος φαίνεται να προκρίνεται για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων γεωτεχνικών συνθηκών που προκάλεσαν τις καθιζήσεις στην περιοχή.

Εκκρεμότητα για την αποκατάσταση των φθορών

Την ίδια ώρα, σε εκκρεμότητα παραμένει η αποκατάσταση των φθορών σε κτίρια από τα οποία έχει ήδη περάσει ο μετροπόντικας, καθώς μέχρι σήμερα οι κάτοικοι δεν έχουν επιτρέψει στα συνεργεία να προχωρήσουν στις σχετικές εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινοπραξία διαθέτει συνεργεία σε ετοιμότητα, ωστόσο οι κάτοικοι περιορίζονται μέχρι στιγμής στην αναζήτηση ενημέρωσης για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, χωρίς να προχωρούν στο επόμενο στάδιο, που είναι η αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από τη διέλευση του μετροπόντικα.