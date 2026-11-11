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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σάββατο η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Μετά τον απόπλου του “Abeille Marengo”

Το Σάββατο η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων αφορά στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

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Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πως σύμφωνα με όσα γνωρίζει, στους πολιτικούς αρχηγούς θα δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. «Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το καλώδιο αυτό καθ’ αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα μετράει», τόνισε.

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