Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 78χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος άνδρας το μεσημέρι της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου στον Δήμο Ερυμάνθου στην Αχαΐα, ο οποίος έχασε τη ζωή κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σημείο μαζί με έναν 35χρονο για να κόψουν κλαδιά και δέντρα.

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Κατά τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών, ο 78χρονος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το σημείο όπου έπεφτε το δέντρο που έκοψε ο 35χρονος, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από τα κλαδιά και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου ο 35χρονος άντρας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.