Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας του – «Ένιωσα ένα πόνο, μία ενόχληση στο στήθος»

Στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε καλεσμένος ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, όπου μίλησε ανοιχτά για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο οποίος υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά για την τοποθέτηση στεντ, μοιράστηκε τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του από αυτή τη δοκιμασία.

Ειδικότερα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν δίστασε να αποκαλύψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και την αισιοδοξία με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση.

«Είχα μια μικρή περιπέτεια υγείας η οποία πήρε δημοσιότητα. Είχα μια κατάχρηση το τσιγάρο, δεν καπνίζω τώρα. Νομίζω ότι δεν θα καπνίσω ξανά και το λέω αυτό και στον κόσμο. Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι λίγο άθικτος από διάφορες κακουχίες και ζητήματα όταν τα ακούς, δεν περνάει από το μυαλό σου ή άμα περνάει, λες εντάξει, δεν βαριέσαι, έχω λίγο καιρό ακόμα, νέος είμαι. Δεν ξέρεις από που θα σου έρθει», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις, να προσέχουμε και να ακούμε τον οργανισμό μας. Σε μένα το πιο κρίσιμο είναι ότι ένιωσα κάτι, ένιωσα έναν πόνο. Όχι κάτι extreme που θα πεις: αυτό είναι, παίρνω το 166 πέφτω κάτω. Ένιωσα έναν πόνο, μια ενόχληση στο στήθος. Μερικές φορές σου βαράει το καμπανάκι και πρέπει να έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου να ακούς», τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

