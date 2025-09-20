Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση της για το πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη: “Ένιωσε κάτι σαν κράμπα στο στήθος”

Η Ράνια Τζίμα βρέθηκε στον καναπέ του «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τις στιγμές αγωνίας που έζησε μετά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την καρδιά του ο σύντροφός της, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος επικοινώνησε και ευχήθηκε περαστικά στο κ. Σακελλαρίδη, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα μετά το πρόβλημα υγείας του συντρόφου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δόξα τω Θεώ τώρα είμαστε καλά. Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στη δυσκολία του. Ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει τη διαφορά στο σώμα του και τον οργανισμό του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε. Το φετινό καλοκαίρι πολύ δύσκολα γεγονότα συνέβησαν. Νέοι άνθρωποι με αιφνιδιαστικές εξελίξεις», τόνισε η Ράνια Τζίμα.

«Εγώ ήμουν υπέρμαχος της ιδέας ότι, μόλις αισθανθεί καλύτερα, να μιλήσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που επικοινώνησαν και από τον πολιτικό κόσμο. Πρέπει να επικοινώνησε μαζί μας το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν ένα γλυκό πράγμα, ανθρώπινο αυτό που συνέβη. Και λέω “κοίτα να δεις, δεν το έχουμε χάσει τελείως”. Από τους πρώτους που επικοινώνησε μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν μια καλή στιγμή μέσα στη δυσκολία και τους ευχαριστώ πολύ», υπογράμμισε η δημοσιογράφος.