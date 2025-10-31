Φωτεινή Πετρογιάννη: Η αποκάλυψη για την μεγάλη ταλαιπωρία που βιώνει λόγω των εμβοών (vid)

Μία δύσκολη και ιδιαίτερα ενοχλητική ημέρα πέρασε η Φωτεινή Πετρογιάννη, όπως εξομολογήθηκε η ίδια στους διαδικτυακούς της φίλους. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 η ταλαιπωρία της ήταν αθέατη, η δημοσιογράφος αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο TikTok ότι όλη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου υπέφερε από έντονες εμβοές.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, περιέγραφε τον αδιάκοπο, ενοχλητικό ήχο που άκουγε συνεχώς μέσα στο κεφάλι της, γεγονός που την εμπόδιζε να ηρεμήσει και να χαλαρώσει.

Η ίδια, μάλιστα, ζήτησε τη βοήθεια και τις συμβουλές των ακολούθων της, ελπίζοντας να βρει έναν τρόπο να σταματήσει αυτός ο επίμονος θόρυβος.

Τι είναι ακριβώς οι εμβοές

Οι εμβοές (tinnitus) είναι ακουστοί ήχοι που παράγονται από το ίδιο το σώμα και γίνονται αντιληπτοί μόνο από τον ασθενή. Δεν πρόκειται για εξωτερικούς ήχους, αλλά για έναν «εσωτερικό θόρυβο», που μπορεί να είναι βουητό, σφύριγμα, βόμβος ή ακόμα και παλμικός ήχος.

Μελέτες δείχνουν ότι ένα μικρό, αλλά σημαντικό ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού (περίπου 1% στην Αγγλία) βιώνει εμβοές σε βαθμό που επηρεάζει σοβαρά τη λειτουργικότητά του, προκαλώντας διαταραχές ύπνου, άγχος και δυσκολία συγκέντρωσης.

Οι αιτίες που προκαλούν τις εμβοές

Στην πραγματικότητα, οι εμβοές δεν είναι ασθένεια, αλλά ένα σύμπτωμα. Οι κύριες αιτίες τους χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Ήχοι από γειτονικά όργανα: Παράγονται από αγγεία, αρθρώσεις ή μύες που βρίσκονται κοντά στο αυτί. Ήχοι από το αυτί: Προέρχονται από το ίδιο το όργανο της ακοής. Νευρολογικής φύσης: Προκαλούνται από «βραχυκύκλωμα» στο νευρικό σύστημα ή από χαμηλό όριο απόκρισης σε φυσιολογικό εγκεφαλικό θόρυβο.

Συνήθως, φυσιολογικά φίλτρα του εγκεφάλου καλύπτουν τους ήχους του σώματος. Όταν αυτά υπολειτουργούν (π.χ. λόγω άγχους ή κατάθλιψης), οι ήχοι γίνονται αντιληπτοί και συχνά ενισχύονται.

Τρόπου αντιμετώπισης των εμβοών

Η θεραπεία των εμβοών εξαρτάται από την αιτία. Επειδή όμως το ακριβές αίτιο δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί, η αντιμετώπιση είναι συχνά πολυδιάστατη: