Φάνης Μπολέτσης: Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon

Ο Φάνης Μπολέτσης μετά από μία πολύ επιτυχημένη πορεία στο Survivor αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση που του έγινε και να συμμετάσχει και στο Exathlon. Καταφέρνοντας να συνδυάσει με τεράστια επιτυχία στρατηγική και αγωνιστικές επιδόσεις έφτασε λίγο πριν την νίκη, ωστόσο αυτή την φορά είναι αποφασισμένος να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα νικητής.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Αν και η καταγωγή του είναι από την Ελλάδα, ο Φάνης Μπολέτσης έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του και στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, καθώς σπούδαζε. Ειδικότερα, αφότου ολοκλήρωσε το σχολείο μετακόμισε προκειμένου να σπουδάσει οικονομικά και έπειτα έκανε και μεταπτυχιακό. Όσον αφορά την ηλικία του είναι 29 ετών.

Η σχέση με την Χρύσα Χατζηγεωργίου

Μέσα στο Survivor ήρθε πολύ κοντά με διάφορους συμπαίκτες του σε φιλικό επίπεδο, ωστόσο με την Χρύσα Χατζηγεωργίου η φιλική σχέση τους εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω. Οι δύο πρώην συμπαίκτες είναι ζευγάρι, με τον έναν να στηρίζει τον άλλον σε κάθε βήμα του. Μάλιστα οι πληροφορίες από το περιβάλλον τους, τους θέλουν να περνούν ένα από τα πιο όμορφα χρονικά διαστήματα της ζωής τους και να είναι πολύ ευτυχισμένοι ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία ο Φάνης Μπολέτσης ασχολούνταν με τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη αδυναμία στο ποδόσφαιρο και στο beach βόλεϊ. Παράλληλα του αρέσουν αρκετά οι καταδύσεις κι έτσι φροντίζει κάθε Καλοκαίρι να τις εντάσσει στο πρόγραμμά του.

Η συμμετοχή στο Exathlon

Το Exathlon για εκείνον αποτελεί άλλο ένα στοίχημα που θα βάλει τα δυνατά του προκειμένου να κερδίσει, ενώ αναμφίβολα μόλις βρει τους ρυθμούς του θα αποτελέσει έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πριν από την συμμετοχή του ο Φάνης Μπολέτσης φρόντισε να προετοιμαστεί κατάλληλα προκειμένου να ανταπεξέλθει σε κάθε στίβο μάχης, έχοντας ως μοναδικό στόχο την νίκη και την κατάκτηση του επάθλου.