Φάνης Λαμπρόπουλος: «Έχω χάσει 20 κιλά, σκοπεύω να τα ξαναπάρω» (Βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» βρέθηκε λίγο πριν την πρεμιέρα της late night εκπομπής του στον ΣΚΑΪ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με τον ίδιο να συζητά για διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων και τα κιλά που έχει χάσει.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι ζυγίζει 20 κιλά λιγότερα, καθώς έκανε αιματολογικές εξετάσεις, με τον γιατρό να του συστήνει να χάσει βάρος, ωστόσο αυτό έγινε λόγω μπερδέματος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχασα κιλά, ναι. Δεν ήθελα να τα χάσω να σου πω την αλήθεια. Απλά έκανα εξετάσεις αίματος, γενικές και επειδή πάω στον ίδιο μικροβιολόγο με τον πατέρα μου, πήγα να τις πάρω και μου δίνει τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με τον πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι. Μου λέει κάνε κάτι, έχεις και δυο παιδιά.

Με έπιασε το φιλότιμο και είπα ας κάνω μια προσπάθεια. Για τον μικροβιολόγο το έκανα. Έχω χάσει καμιά 20αρια. Σκοπεύω να τα ξαναπάρω σύντομα» ανέφερε με μια δόση χιούμορ ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Αυτή είναι η ζωή, όσοι κάνουν δίαιτες και ταλαιπωριούνται. Η ζωή μου μια δίαιτα.

Δεν βρίσκω κάποια διαφορά, έχω συνηθίσει να κουβαλάω πολλά κιλά, έχω πιο εύκολο περπάτημα, δεν έχω νιώσει κάτι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην τηλεόραση και μια νέα εκπομπή.