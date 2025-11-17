Φαίη Σκορδά: Η φωτογραφία από την κλινική μετά την απουσία της από το «Buongiorno» (pic)

Η Φαίη Σκορδά απουσίασε από την εκπομπή «Buongiorno» σήμερα, Δευτέρα 17/11, λόγω ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας. Το μεσημέρι, η παρουσιάστρια έκανε γνωστή την κατάσταση της υγείας της, δημοσιεύοντας την πρώτη της ανάρτηση μέσα από οφθαλμολογική κλινική.

Την πρώτη καλημέρα της εκπομπής είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό για το απρόοπτο: «Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: «Buongiorno»: Χωρίς την Φαίη Σκορδά η εκπομπή σήμερα – Το θέμα υγείας που την ταλαιπωρεί

Το πρόβλημα στο μάτι καθιστούσε αδύνατη την εμφάνισή της στον τηλεοπτικό αέρα, αναγκάζοντάς την να αναζητήσει άμεσα ιατρική φροντίδα.

Η ανάρτηση από την οφθαλμολογική κλινική

Λίγες ώρες αργότερα, η Φαίη Σκορδά θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία, γνωστοποιώντας πως επισκέφτηκε οφθαλμολογική κλινική.

Η παρουσιάστρια, αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος, ευχαρίστησε τον γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό που την περιποιήθηκε.

«Ευχαριστώ πολύ» έγραψε η Φαίη Σκορδά στο Instagram.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε η παρουσιάστρια: