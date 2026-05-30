Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ με φωτογραφία μέσα από το Ασκληπιείο Βούλας – “Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί”

Νέα ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ καταδεικνύει το γεγονός ότι βρέθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας μετά από μία μικρή περιπέτεια υγείας.

“Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!” αναφέρει στην ανάρτηση του με τον κόσμου στα σχόλια να του εύχεται περαστικά.

“Την αγάπη μας από το Γ.Ν Ασκληπιείο Βούλας με την άψογη οργάνωση και το μοναδικό προσωπικό.

Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον.” καταλήγει στην ανάρτηση του.

Να θυμίσουμε ότι μετά την έντονη παραφιλολογία που αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο και έκανε λόγο για εσπευσμένη νοσηλεία του στο νοσοκομείο έπειτα από ένα υποτιθέμενο λιποθυμικό επεισόδιο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με το κοινό του προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια και να καθησυχάσει τους φίλους και τους θαυμαστές του που ανησύχησαν.

Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε αρχικά στην πλατφόρμα του Instagram, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήγησε με απλά λόγια ότι η παρουσία του στο νοσοκομείο δεν οφείλεται σε κάποιο έκτακτο περιστατικό

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Instagram.