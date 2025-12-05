Εβελίνα Σκίτσκο: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο παχέος εντέρου – «Είχα τη χειρότερη περίπτωση»

Σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη της Εβελίνας Σκίτσκο, η οποία ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου. Το γνωστό μοντέλο, που κράτησε την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της μακριά από τη δημοσιότητα, είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για την αφαίρεση όγκου τον περασμένο Απρίλιο.

Είχε προηγηθεί μία λιτή ανάρτηση στα social media πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έκανε γνωστή τη μάχη της με τη νόσο, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για την κατάσταση της υγείας της στην εκπομπή «Buongiorno». Περιέγραψε λεπτομερώς τα συμπτώματα που την οδήγησαν στη διάγνωση, μίλησε για την επιτυχημένη επέμβαση, αλλά και για τη δύσκολη περίοδο των οκτώ μηνών κατά την οποία υπεβλήθη σε χημειοθεραπείες.

Όλα όσα είπε η Εβελίνα Σκίτσκο

«Έκανα χειρουργείο, αφαίρεση του όγκου. Η Έλενα ήθελε να ήταν δίπλα μου εκείνη την ημέρα. Το χειρουργείο έγινε στις 4 Απριλίου και είχα διαγνωστεί περίπου πριν από μια εβδομάδα. Ήμουν πολύ τυχερή, είχα μία πολύ καλή ομάδα γιατρών. Είχα καρκίνο στο παχύ έντερο, δεν το περίμεναν για την ηλικία μου», ανέφερε για την ημέρα του χειρουργείου.

Και πρόσθεσε: «Είχα έντονα συμπτώματα, τα αγνοούσα πολύ καιρό. Είχα εναλλαγές στην τουαλέτα. Δυσκοιλιότητα, ευκοιλιότητα, είχα πολύ έντονη απώλεια βάρους. Έλεγα ότι ήταν λόγω της γυμναστικής και των ταξιδιών, αλλά δεν ήταν. Ήταν σοβαρά τα συμπτώματα. Όπως επίσης και το ότι είχε κοπεί η περίοδός μου, μου έλεγαν ότι ήταν λόγω των ταξιδιών, αλλά εγώ ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγα σε γαστρεντερολόγο και κάναμε κάποιες αναλύσεις».

«Κατάλαβα λόγω των εναλλαγών στην τουαλέτα ότι ήταν εντερικό το θέμα. Μέσα από τις αναλύσεις καταλάβαμε ότι χάνω από κάπου αίμα και μου είπε ότι θα ήταν καλό να κάνω κολονοσκόπηση για να αποκλείσουμε κάποια ενδεχόμενα και το βρήκαμε εκεί. Έγινε βιοψία, αλλά θεωρώ ότι οι γιατροί καταλαβαίνουν αν υπάρχει κακοήθεια», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: