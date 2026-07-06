Parkout: Ποιες περιοχές αφορά η νέα εφαρμογή για να βρίσκεις πάρκινγκ στην Αθήνα

Με την εύρεση πάρκινγκ στην Αθήνα, ιδίως στις περιοχές του κέντρου, τα τελευταία χρόνια να αποτελεί καθημερινό “πονοκέφαλο” για τους οδηγούς, η νέα εφαρμογή Parkout έρχεται να δώσει λύση.

Με τη δωρεάν εφαρμογή του δήμου Αθηναίων, οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται (σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση), εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

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Parkout: Πώς να το κατεβάσεις και πώς λειτουργεί

–Κατεβάζεις την εφαρμογή: Το Parkout διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS.

–Δηλώνεις ότι αποχωρείς: Όταν πρόκειται να φύγεις από μία θέση στάθμευσης, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί

–Ενημερώνεσαι σε πραγματικό χρόνο: Αν αναζητάς θέση στάθμευσης, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου

–Παρκάρεις πιο γρήγορα: Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία και διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Όπως αναφέρει ο δήμος Αθηναίων, “το Parkout εισάγει ένα μοντέλο Peer-to-Peer (P2P) matching, υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες”.

Ποιες περιοχές αφορά το Parkout

Η λειτουργία της εφαρμογής Parkout αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

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Πιο αναλυτικά: Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α΄ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα, Κάτω Πετράλωνα.

Δεν υποστηρίζεται στις περιοχές: Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.