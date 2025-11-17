Η Εβελίνα Σκίτσκο συγκλόνισε το πανελλήνιο με μια γενναία και συγκινητική αποκάλυψη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το νεαρό μοντέλο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και λόγια ψυχής, αποκαλύπτοντας τον μακροχρόνιο και σιωπηλό αγώνα που έδινε εδώ και καιρό ενάντια στον καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο ο στενότερος κύκλος της –η οικογένεια, οι αφοσιωμένες φίλες και οι στενοί συνεργάτες– γνώριζαν το δράμα που εκτυλισσόταν πίσω από το λαμπερό χαμόγελο της Εβελίνας.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, αλλά και τα σημάδια της μάχης στο σώμα της, στέλνοντας ένα μήνυμα αλήθειας και ειλικρίνειας.

Το φαντασμαγορικό party μετά την περιπέτεια

Χθες το βράδυ, 16 Νοεμβρίου, η Εβελίνα Σκίτσκο αποφάσισε να κλείσει αυτό το δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της με τον πιο εκκεντρικό και αισιόδοξο τρόπο: διοργανώνοντας το πιο φαντασμαγορικό πάρτι της ζωής της!

Περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, εκείνους που την στήριξαν σε κάθε βήμα, η Εβελίνα γιόρτασε την καινούργια της αρχή.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: